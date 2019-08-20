Самара, , 14:17 — REGNUM

В Самаре совершено нападение на пенсионера. Об этом 20 августа сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По данным правоохранителей, ЧП произошло вечером 19 августа в сквере Высоцкого.

71-летний мужчина был доставлен в больницу и находится сейчас в реанимационном отделении.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области добавили, что по подозрению в совершении данного преступления был задержан 37-летний мужчина.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия. Причину конфликта пока установить не удалось.