Донецк, , 13:13 — REGNUM

В Донбассе украинские силовики, несмотря на ранее достигнутые договорённости о прекращении огня, открыли огонь по населённым пунктам Донецкой народной Республики. Об этом заявили в официальном заявлении представителя Народной милиции ДНР.

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Так, под обстрелом оказалось село Спартак. По нему утром 20 августа силовики выпустили шесть мин калибра 82 мм. Одновременно с этим из Песок, по окраинам Донецка было выпущено 15 мин калибра 120 мм, пять мин калибра 82 мм. Кроме того, бойцы ВСУ произвели 15 выстрелов из БМП.

В тоже время под миномётный огонь ВСУ попал посёлок Старомихайловка на западной окраине Донецка. По нему было выпущено полтора десятка 120-миллиметровых мин, применялись гранатометы, крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие. Информация о жертвах и разрушениях уточняется.

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Добавим, что, по данным представительств ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, в зоне обстрела со стороны ВСУ оказались населённые пункты Спартак, Александровка, Ленинское, Октябрь, Дзержинское, Коминтерново. За истекшие сутки 19 августа режим прекращения огня во стороны украинских силовиков нарушался шесть раз.