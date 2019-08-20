Танян, , 13:15 — REGNUM

В Южной Корее параплан врезался в высоковольтную линию. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей пожарной охраны провинции Чхунчхон-Пукто.

По их словам, во время полета 48-летний пилот и 33-летний пассажир параплана, вылетевшего с района Кагок уезда Танян, попали в зону турбулентности, в результате чего, врезались и повисли на высоковольтных проводах линии электропередач на высоте 10 метров над земле.

Известно, что напряжении в высоковольтной линии составило 22 тыс. вольт. Как сообщает источник, пилота и пассажира удалось спасти спустя 30 минут после аварии.

Отмечается, что 10 августа в уезде Танян параплан врезался в дерево, в результате чего 57-летний пилот получил перелом ноги. По предварительны данным, пилот и пассажир столкнулись с деревом примерно через 200 м после взлета.

«В этом году четыре параплана врезалось в высоковольтную линию или деревья, — сообщили представители пожарной охраны. — Точных статистических данных нет, но ежегодно в данном регионе происходит от четырех до пяти аварий».