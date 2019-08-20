Астрахань, , 13:02 — REGNUM

В Астрахани бывший сотрудник собственной безопасности МВД по Республики Дагестан и его сожительница признаны виновными в применении насилия в отношении представителей власти. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Астраханской области.

Экс-сотрудник полиции в отпуске находился со своей сожительницей в Астрахани. Вечером 20 мая у него возник конфликт с администрацией кафе, и персонал заведения вызвал полицию. Обвиняемый избил командира взвода полка патрульно-постовой службы, а его сожительница ударила другого полицейского. Зачинщиков драки задержали.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Кировский районный суд Астрахани приговорил мужчину к одному году лишения свободы в колонии-поселении, а его сожительницу — к восьми месяцам.

Читайте ранее в этом сюжете: Полицейского из Дагестана отправили в СИЗО за драку с коллегой из Астрахани