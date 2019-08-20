Киев, , 13:02 — REGNUM

Участниками ночной перестрелки в Киеве оказались члены «Муниципальной охраны» и частной охранной фирмы. Об этом сообщили 20 августа в пресс-службе нацполиции Киева.

По данным ведомства, полицейские нашли пятерых участников инцидента, у каждого из них есть телесные повреждения. Решается вопрос об их задержании.

Как сообщало ИА REGNUM, минувшей ночью возле метро «Голосеевская» в Киеве произошёл конфликт между двумя группами лиц, в результате которого трое мужчин получили различные ранения.

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