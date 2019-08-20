Тамань, Краснодарский край, , 13:07 — REGNUM

Смерть одного из членов экипажа танкера, находившегося в Чёрном море в районе Тамани, стала поводом для доследственной проверки. Об этом сообщает 20 августа пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

Утром 20 августа на танкере нашли мёртвым одного из моряков, иностранного гражданина 1987 года рождения. Предположительно, он отравился насмерть. Признаки отравления проявились также у мужчины 1989 года рождения, уточнили в СКР.

Танкер в момент происшествия находился на расстоянии 13 миль от берега. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа с танкера «Магус» в Чёрном море эвакуировали двух моряков с признаками отравления метанолом, один из которых находился в коме, а второй — в тяжелом состоянии. Позже медики зафиксировали смерть обоих мужчин. Погибшие были украинскими гражданами.

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