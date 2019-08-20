Екатеринбург, , 12:43 — REGNUM

В городской больнице № 36 города Екатеринбурга почти полтора месяца на лечении находится 50-летний мужчина с черепно-мозговой травмой. Медики обратились в средства массовой информации с просьбой помочь найти родственников пострадавшего.

Как сообщили информационному порталу «Е1» в горздраве, мужчина частично потерял память и не может говорить. Он был найден с травмой головы возле дома № 8 по улице Бетонщиков и доставлен в больницу ещё 7 июля.

На данный момент лечение завершено и после того как найдутся родственники мужчины, они смогут отвезти его домой.