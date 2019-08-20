Тверь, , 12:29 — REGNUM

В Тверской области в суд передано уголовное дело по обвинению гражданина Белоруссии в убийстве четырёх человек. Мужчина в составе ОПГ занимался мошенничеством с жильём, дело в отношении него расследовалось сразу по целому ряду статей — тайное хищение чужого имущества в крупном размере, мошенничество в особо крупном размере, повлекшего в каждом случае лишение прав гражданина на жилое помещение, убийство более двух лиц, с целью сокрытия другого преступления. Об этом 20 августа сообщила пресс-служба СКР.

По версии следствия, в 2016 году обвиняемый, незаконно находясь на территории РФ, совершил убийство четырёх человек «с целью облегчения совершения мошенничества и сокрытия совершенных мошенничеств в отношении жителей города Москвы, в результате которых группа завладела двумя квартирами». Кроме того, бандиты списали с карт убитых не менее 470 тыс. рублей.

Банда специализировалась на завладении чужой недвижимостью: их жертвами становились одинокие, ведущие асоциальный образ жизни люди, имеющие квартиры в Москве.

«Группа действовала с особой жестокостью и цинизмом. Потерпевшим предлагалось купить квартиру на территории Тверской области за меньшую стоимость от стоимости квартиры в городе Москве, а разницу денег использовать в качестве прибыли, но после того, как потерпевшие подписывали необходимые документы по купле-продаже квартир, члены группы угощали одиноких москвичей спиртным, в которое подмешивали снотворное, и после того, как потерпевший засыпал, совершали его убийство путем утопления, закапывания живыми в землю, расстрела, затем тщательно скрывали следы преступлений», — сообщили в Следственном комитете.

Банда действовала на территории Московской и Тверской областей в течение пяти лет, с 2013 по 2018 годы. В марте 2018 года деятельность ОПГ была пресечена правоохранителями, участники банды задержаны.