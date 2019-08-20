Благовещенск, , 12:29 — REGNUM

Режим чрезвычайной ситуации в Благовещенске, действовавший больше месяца в связи с паводком, отменён. Об этом сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Чрезвычайный режим снят 19 августа с 18:00 по местному времени (12:00 мск), так как для него больше нет оснований. Режим ЧС вводили из-за сильных дождей и подъема воды в реках Амур и Зея, пояснили в правительстве региона.

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По состоянию на 20 августа в Приамурье остаются подтопленными 25 придворовых территорий: в самом Благовещенске, а также Благовещенском, Белогорском, Мазановском и Ивановском районах. Три участка автомобильных дорог подтоплены в Архаринском районе.

В пункте временного размещения (ПВР) в Мазановском районе остаются шесть человек, еще 1925 человек приютили родственники.

Как сообщало ИА REGNUM, после паводка в Приамурье признаны аварийными и не подлежащими восстановлению 387 жилых домов. Ещё 492 жилых дома требуют капитального ремонта.

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