Ярославль, , 12:19 — REGNUM

В Ярославле Дзержинский районный суд вынес обвинительный приговор 22-летней матери двоих детей, обвиняемой в серии краж. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Молоток судьи

Безработная женщина признана виновной в совершении пяти краж и одного покушения на кражу. Воровала подсудимая в торговых центрах города. Женщина совершила хищение одежды, в том числе детской, а также косметики для лица и волос на сумму более 18 тысяч рублей. Похищенное она продавала на рынке. Задержали женщину сотрудники магазина при попытке вынести четыре флакона туалетной воды на сумму более 6000 рублей.

Судя по всему, воровство было главным заработком подсудимой. С 2016 по 2019 год она была уже шесть раз осуждена за аналогичные преступления. Ранее суды назначали ей наказания, не связанные с лишением свободы.

Однако в седьмой раз, несмотря на наличие двух малолетних детей, суд приговорил женщину к одному году четырем месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Свою вину подсудимая признала.

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