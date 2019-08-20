Брянск, , 12:17 — REGNUM

Крупную сумму наличных обнаружили инспекторы Володарского таможенного поста Брянской таможни в поезде «Москва — Киев». Гражданин Украины без декларирования провозил 1 млн 360 тысяч рублей. Иностранцу разрешили забрать с собой дальше менее половины суммы, сообщили 20 августа в пресс-службе Центрального таможенного управления.

Деньги обнаружили в газетном свёртке в багаже украинца. Согласно закону перемещать через государственную границу без письменного декларирования можно сумму эквивалентную 10 тысячам долларов США. Если же норма превышена, то нужно заполнить пассажирскую таможенную декларацию и дополнительный формуляр «Декларация наличных денег и денежных инструментов».

Мужчина заявил, что не знал таможенных правил. Ему вернули лишь разрешённую часть средств, остальную наличность изъяли. Возбуждено административное дело.