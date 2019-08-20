Шелехов, Иркутская область, , 12:12 — REGNUM

Власти Шелехова — одного из пострадавших от мощнейшего наводнения городов Иркутской области, не слишком торопились с восстановлением дорожной инфраструктуры, поэтому к работе пришлось подкоситься прокурорским работникам. Как следует из официальной информации, опубликованной сегодня, 20 августа, на официальном сайте ведомства, прокуратура Шелехова понудила органы местного самоуправления принимать меры, направленные на ремонт и восстановление муниципальных автомобильных дорог и иных объектов транспортной инфраструктуры.

Речь, в частности, идёт о необходимости формирования заявок на получение субсидий из областного бюджета и денег на ремонт (восстановление) муниципальных автомобильных дорог и мостов и иных объектов транспортной инфраструктуры, подвергшихся разрушению.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 августа. После продолжительных дождей реки вышли из берегов и затопили более 100 населённых пунктов. В конце июля 2019 года в регион пришла вторая волна паводка. Пострадавшими признаны порядка 45 тысяч человек.