Чебоксары, , 12:12 — REGNUM

28-летний уроженец Дагестана, проживавший в Чувашии, осуждён за публичные призывы к терроризму. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УФСБ по Чувашии.

В ходе следствия установлено, что злоумышленник на своей странице в интернете в 2014—2016 годах разместил более ста аудиоматериалов и видеофайлов по религиозной тематике радикального толка. УФСБ также установило, что данная информация была посвящена боевым действиям с участием членов террористических организаций, в том числе размещены материалы, содержащие «признаки оправдания террористической деятельности».

Злоумышленник был задержан в марте 2019 года в Чебоксарах.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма»), назначив 2,5 года колонии-поселении. Приговор вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее за совершение преступления террористической направленности был осуждён житель Чувашии, являющийся уроженцем Таджикистана, приговорен к лишению. Следствием было установлено, что мужчина не только оправдывал идеологию международных террористических организаций, но и планировал выехать в Сирию для участия в боевых действиях.

Подробнее: Планировавшего уехать в Сирию жителя Чувашии осудили за призыв к терроризму