Анкара, , 12:15 — REGNUM

Правоохранительные органы Турции арестовали восьмерых человек по подозрению в связях с Рабочей партией Курдистана (РПК), об этом 20 августа сообщает Anadolu Ajansi.

Спецоперация прошла в одном из крупнейших турецких мегаполисов, городе Стамбул, сразу в нескольких его районах. Задержанные обвиняются в распространении пропагандистских материалов повстанцев.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической. Вооруженные столкновения между сторонами продолжаются на протяжении 35 лет. Курды воюют за автономию в рамках страны.

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