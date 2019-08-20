Омск, , 12:00 — REGNUM

Трагедией обернулась прогулка десятилетнего жителя Омской области в одном из садовых товариществ в Омском районе. Как сообщает сегодня, 20 августа, региональное СУ КР РФ, накануне, 19 августа, ребёнок вышел со двора частного домовладения в одном из садовых товариществ в Омском районе и пропал. Вечером того же дня, после безуспешных самостоятельных поисков, родственники обратились в полицию.

Узнав, что в последний раз пропавшего мальчика видели игравшим на расположенном неподалеку берегу реки Иртыш, правоохранители организовали поиски рядом с водоёмом. Спустя непродолжительное время тело пропавшего с признаками утопления было найдено на берегу, на расстоянии около 500 метров ниже по течению реки.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Напомним, ранее ГУ МЧС по Омской области обнародовало подробности чрезвычайного происшествия на воде, которое произошло 11 августа на озере Имшитык близпосёлка Солдаткав Знаменском районе. Там местные жители спасли утопавших — двоих детей и взрослого мужчину.

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