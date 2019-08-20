Ишим, Тюменская область, , 12:00 — REGNUM

В Тюменской области подрядчика обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. По версии следствия, он виновен в травмировании рабочего, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Тюменской области.

Следствием установлено, что в мае 2018 года 35-летний обвиняемый заключил с организацией договор подряда на выполнение работ по демонтажу металлических конструкций, кровельных и стеновых панелей на одном из объекте в Ишимском районе. Для этого он нанял несколько человек. При демонтаже один из рабочих, который не имел средств индивидуальной защиты, упал в неогороженный проём в перекрытии с высоты 12 метров. При падении потерпевший получил перелом височной кости, ушиб головного мозга, множественные переломы рёбер, повреждения внутренних органов.

Против подрядчика было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ»).

В настоящее время дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и дальнейшей передачи в суд.