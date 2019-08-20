Иваново, , 11:45 — REGNUM

Межрегиональный канал поставок наркотиков на территории регионов Центрального и Северо-Западного федеральных округов ликвидирован сотрудниками УФСБ по Ивановской области, сообщила пресс-служба ведомства 20 августа. В общей сложности изъято 14 килограммов наркотических веществ.

Чекисты задержали жителя Москвы 1994 года рождения. По данным УФСБ, он занимался оптовым сбытом наркотиков от одного из интернет-магазинов. Подозреваемый, считает следствие, приобрел более шести килограммов синтетических наркотиков, в дальнейшем он намеревался сбыть запрещенные вещества.

Задержали наркодилера в момент изъятия наркотиков из тайника. Позже правоохранители обнаружили запрещенные вещества, принадлежащие задержанному: всего было изъято 14 кг наркотических средств.

«Следственным отделением УФСБ возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств…». Максимальное наказание, предусмотренное ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, составляет пожизненное лишение свободы», — уточнили в региональном управлении ФСБ.