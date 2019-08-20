Нижний Новгород, , 11:39 — REGNUM

В Вознесенском районе Нижегородской области продолжается поиск пятилетней Зарины Авгоновой. Девочка пропала двое суток назад, в поисках в настоящее время участвуют около 800 человек.

Пропавшая девочка Ориентировка ПСО «Лиза Алерт»

По данным руководителя ПСО «Лиза Алерт» Григория Сергеева, в настоящее время в районе, где проводятся поиски, находятся около 150 полицейских, 160 представителей Росгвардии, пятеро представителей следственного комитета, 27 человек от МЧС, дежурят две бригады скорой помощи. В поисках уже принимают участие представители поисково-спасательных отрядов «Надежда», «Рысь», «Волонтёр НН» — всего около 150 человек.

Также подключились кинологи с собаками, водолазы осматривают водоемы, сегодня местность будет вновь осматривать вертолет ВПСО «Ангел».

Отмечается, что в разных местах найдены следы девочки, которые изучают поисковики «Лиза Алерт» и Росгвардия.

Как сообщало ИА REGNUM, приехавший погостить ребёнок вышел во второй половине дня 18 августа 2019 года из деревенского дома в деревне Степановка Вознесенского района. Перед этим малышка с бабушкой собирали грибы, но девочку привели домой, оставив под присмотром родственника, а бабушка вернулась в лес. Отвлекшийся мужчина спустя некоторое время не обнаружил ребёнка дома и поднял тревогу. По факту исчезновения девочки возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Напомним, ранее в Омской области около трёх суток искали трёхлетнего мальчика Колю, который ушёл в лес, увлечённый бабочкой.