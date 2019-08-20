Орел, , 11:35 — REGNUM

Около тысячи жителей Заводского района Орла уже третьи сутки остаются без газа после аварии 17 августа. Об этом говорилось 20 августа на рабочем совещании в городской администрации. В общей сложности отключено от подачи 24 дома, 964 абонентов.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

В субботу жители сразу нескольких улиц областного центра сообщили о снижении давления газа в сети. Причиной, как выяснили специалисты, стало попадание воды в подземный газопровод из-за несанкционированного подключения колонки. Газоснабжение пришлось прекратить, ведутся аварийные работы. Вернётся газ в дома горожан, ориентировочно, 22 августа.

«Газ — не вода. 100% сказать, когда будет восстановлено газоснабжение нельзя, есть определённые трудности. Сегодня после 18:00 частично будет осуществляться пробный пуск. Жильцы в этот момент должны находиться дома, каждый из них будет дополнительно оповещён через управляющие компании», — цитируют « Орловские новости » представителя газоснабжающей организации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Краснодаре около 500 жилых домов остались без газа. Жители жаловались, что газовики отказывались подавать газ без заключения договоров на техобслуживание.