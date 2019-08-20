Чебоксары, , 11:15 — REGNUM

В Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении ещё одного автоинспектора. Его подозревают в привлечении к административной ответственности водителя в качестве пешехода, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики,

По данным ведомства, нарушения были выявлены при проверке дежурства сотрудника ГИБДД, которое он нёс в Шумерле 15 мая 2019 года. В прокуратуре полагают, что при составлении административного материала в отношении водителя за нарушение правил остановки транспортных средств он также составил «заведомо ложный протокол» по ст. 12.29 КоАП РФ («Нарушение правил дорожного движения пешеходом»).

«В протоколе было указано о якобы переходе проезжей части вне пешеходного перехода и назначении 500 рублей штрафа», — говорят в надзорном ведомстве.

Материалы проверки переданы в следственные органы. Следственное управление СКР по Чувашии возбудило уголовно дело.

Сотрудник ГИБДД уволен по отрицательным мотивам.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года в Чувашии возбуждено два уголовных дела в отношении заместителя начальника одного из отделов управления ГИБДД по республике. Его подозревают в превышении должностных полномочий за непривлечение к ответственности нарушителей правил дорожного движения. В настоящее время он находится под домашним арестом.

Подробнее: В Чувашии возбудили второе дело в отношении замглавы отдела ГИБДД