Барнаул, , 11:11 — REGNUM

СУ СК РФ по Алтайскому делу известило об окончании расследования нашумевшего уголовного дела в отношении двоих жителей Барнаула, которые в октябре 2018 года, позарившись на дорогой автомобиль, убили его владельца, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как установило следствие, нападение на барнаульца совершили автомобильные воры. Они прибыли в гаражно-строительный кооператив, расположенный на улице Малахова в Барнауле, где им и приглянулся дорогостоящий автомобиль. Нанеся несколько ударов заранее приготовленными металлическими монтажками его владельцу, злоумышленники поместили тело в багажник автомобиля и вывезли в безлюдное место. Расправа была жестокой, автовладельцу причинили не менее пяти ножевых ранений. Разыскать злоумышленников следователям помогали неравнодушные граждане.

«Благодаря грамотно спланированным следственным и оперативным мероприятиям в кратчайшие сроки удалось установить местонахождение автомобиля, а затем и тела», — пояснила тарший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.

По её словам, обвиняемые своей вины не признали, однако следствием собраны достаточные доказательства совершения ими инкриминируемых деяний, в связи с чем присяжные признали их виновными. Наказание будет назначено судом в ближайшее время.

Напомним, владелец автомобиля пропал 2 октября 2018 года. Последний раз его видели у гаражно-строительного кооператива по улице Малахова в Барнауле. Сообщалось, что между ним и неизвестными лицами произошел конфликт, после чего мужчину поместили в багажник собственного автомобиля и вывезли в неизвестном направлении. После трёх дней безуспешных поисков тело автомобилиста было обнаружено в районе Пионерского озера.

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