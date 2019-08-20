Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 20 августа 2019, 11:09 — REGNUM
Крупный лесной пожар на испанском острове Гран-Канария уничтожил уже 12 тыс. га леса, сообщает 20 августа телеканал 24 Horas.
Между тем, по словам лидера Канарских островов Анхеля Виктора Торреса, темпы распространения пожара снижаются.
Как сообщало ИА REGNUM, лесные пожары начались на Канарских островах 17 августа. За двое суток выгорели 6000 га лесов и полей, в основном на территории природного парка Тамадаба в глубине острова Гран-Канария. Крупные населенные пункты и побережье огнём затронуты не были.
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