Рабочий посёлок Неболчи, Новгородская область, 20 августа 2019, 11:06 — REGNUM
В Новгородской области под скоростным поездом получили травмы 37-летняя жительница Санкт-Петербурга и её 15-летняя дочь. Как сообщили ИА REGNUM в управлении на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу, это произошло на железнодорожном вокзале станции Неболчи в Любытинском районе.
Женщина с дочерью возвращались домой на пассажирском поезде сообщением Санково — Санкт-Петербург, собирались сесть в свой вагон, но по собственной неосторожности женщина оступилась и попала под останавливающийся поезд, а дочь пыталась её вытащить.
В результате обе получили тяжёлые травмы и сейчас находятся в реанимации: у матери — ампутация левой конечности, у дочери — ампутация кисти руки.
Сотрудники транспортной полиции проводят проверку.