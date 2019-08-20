Рабочий посёлок Неболчи, Новгородская область, , 11:06 — REGNUM

В Новгородской области под скоростным поездом получили травмы 37-летняя жительница Санкт-Петербурга и её 15-летняя дочь. Как сообщили ИА REGNUM в управлении на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу, это произошло на железнодорожном вокзале станции Неболчи в Любытинском районе.

Женщина с дочерью возвращались домой на пассажирском поезде сообщением Санково — Санкт-Петербург, собирались сесть в свой вагон, но по собственной неосторожности женщина оступилась и попала под останавливающийся поезд, а дочь пыталась её вытащить.

В результате обе получили тяжёлые травмы и сейчас находятся в реанимации: у матери — ампутация левой конечности, у дочери — ампутация кисти руки.

Сотрудники транспортной полиции проводят проверку.