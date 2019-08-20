Иваново, , 11:01 — REGNUM

Более шести тысяч пачек табачной продукции, а также около 400 литров алкогольной продукции с признаками контрафакта изъяли ивановские полицейские у двух жителей региона, сообщили в пресс-службе УМВД Ивановской области 20 августа.

Как уточнили в полиции, «левые» сигареты и алкоголь 26-летний и 51-летний жители областного центра хранили с целью последующего сбыта. Теперь вся продукция у них изъята, а самим им грозит до четырех лет лишения свободы: в отношении ивановцев возбуждено уголовное дело по статье о незаконном использовании средств индивидуализации товаров (работ, услуг).

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году в Иваново трое местных жителей отравились после того, как выпили якобы коньяк с этикеткой одной из известных торговых марок. Женщина скончалась, двое мужчин были госпитализированы в тяжелом состоянии.