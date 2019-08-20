Киев, , 11:02 — REGNUM

Без воды остались 80 тыс. жителей временно подконтрольной Украине территории ЛНР, сообщили 20 августа в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

Счётчик Иван Шилов © ИА REGNUM

«19 августа в результате задолженности за электроснабжение отключены объекты КП «Лисичанскводоканал» в городе Лисичанск. Без водоснабжения остались жители городов Новодружеск, Приволье и частично города Лисичанск (всего около 80 тыс. абонентов)», — сказано в сообщении.

В ГСЧС отметили, что в случае необходимости будет организован подвоз воды населению.

Отметим, «Лисичанскводоканал» обесточили из-за задолженности в размере более 142 млн гривен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на подконтрольной Украине территории Донбасса из-за долгов отключили две насосные станции, оставив без воды 35 тыс. человек.

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