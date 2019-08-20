Киев, 20 августа 2019, 11:02 — REGNUM
Без воды остались 80 тыс. жителей временно подконтрольной Украине территории ЛНР, сообщили 20 августа в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
В ГСЧС отметили, что в случае необходимости будет организован подвоз воды населению.
Отметим, «Лисичанскводоканал» обесточили из-за задолженности в размере более 142 млн гривен.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на подконтрольной Украине территории Донбасса из-за долгов отключили две насосные станции, оставив без воды 35 тыс. человек.
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