Иркутск, , 10:49 — REGNUM

В отличие от властей Иркутской области, которые в официальной информации о подготовке региона к зиме не обозначили ни одной проблемы, сибирский полпред Сергей Меняйло не стал скрывать: ситуация в регионе, пострадавшем от мощнейшего наводнения, сложилась весьма непростая. Подробности с селекторного совещания сообщает официальный сайт сибирского полпреда.

«Сохраняются проблемы на коммунальных объектах в населённых пунктах Иркутской области, пострадавших от паводка, — городах Тулуне и Нижнеудинске, а также на ТЭЦ в Байкальска», — отмечается в информации сибирского полпредства.

Также известно о проблемах с проведением ремонтов на иркутском областном государственном унитарном энергетическом предприятии «Облкоммунэнерго», потребителями которого являются более 390 тысяч человек.

Напомним, в результате наводнения, начавшегося в Иркутской области 26 июня 2019 года пострадавшими признаны порядка 45 тысяч человек. Ранее заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Евгений Ветров. лишь заявил, что в целом по Иркутской области готовность жилого фонда составляет 75%, тепловых сетей — 79,6%, водопроводных сетей — 76,3%. О наличии проблем сказано не было.

Читайте также: Пострадавшее от потопа Приангарье готовится к зиме