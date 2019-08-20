Киев, , 10:49 — REGNUM

В Киеве возле станции метро «Академагородок» произошло смертельное ДТП, сообщил 20 августа телеканала 112.ua.

Ночью девушка переходила дорогу на светофоре, когда её сбил автомобиль Mercedes, протащив тело на капоте ещё 100 м, до следующего светофора.

«На дороге лежат части тела. Нижние конечности в 200 метрах от автомобиля… На месте происшествия работает полиция, скорая…», — рассказали журналисты ресурса dtp.kiev.ua.

Водитель автомобиля и пассажир скрылись. Имя погибшей пока что не установили.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в центре Киева столкнулись два автомобиля, в результате чего пострадали шесть человек, включая пятерых пешеходов.

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