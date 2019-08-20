Киев, 20 августа 2019, 10:49 — REGNUM
В Киеве возле станции метро «Академагородок» произошло смертельное ДТП, сообщил 20 августа телеканала 112.ua.
Ночью девушка переходила дорогу на светофоре, когда её сбил автомобиль Mercedes, протащив тело на капоте ещё 100 м, до следующего светофора.
Водитель автомобиля и пассажир скрылись. Имя погибшей пока что не установили.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в центре Киева столкнулись два автомобиля, в результате чего пострадали шесть человек, включая пятерых пешеходов.
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