Уфа, , 16:14 — REGNUM

Подозреваемые в совершении разбойного нападения на супермаркет в Уфе задержаны в Орджоникидзевском районе города, 20 августа сообщает пресс-служба УМВД России по Башкирии.

Сообщение о разбойном нападении на супермаркет поступило в уфимское отделение полиции № 5. Продавец магазина рассказала, что около пяти часов вечера двое парней похитили три баллона пива, наставив на нее предмет, очень похожий на пистолет.

Сотрудники Полка патрульно-постовой службы полиции по горячим следам задержали двух жителей города 17-ти и 19-ти лет.

Следственным Управлением Следственного комитета РФ Башкирии уже возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой».

Сейчас подозреваемые находятся под стражей.