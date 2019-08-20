Донецк, , 10:40 — REGNUM

Утром 20 августа украинские силовики нанесли массированный удар на донецком направлении. Об этом, как передает официальный сайт Донецкой Народной Республики, сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР.

Так, в 6:00 мск боевики 92-й бригады ВСУ выпустили шесть мин калибра 82 мм со стороны Авдеевки по населённому пункту Спартак. Одновременно с этим, со стороны Песок боевики 56-й бригады ВСУ выпустили по окраинам Донецка 15 мин калибра 120 мм, пять мин калибра 82 мм, а также открыли огонь из вооружения БМП.

«С 6:00 до 6:15 боевики из 24-й бригады… выпустили пятнадцать мин калибром 120 мм, 38 гранат из гранатомётов различного типа, а также вели обстрел из крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия по населённому пункту Старомихайловка», — добавили в пресс-службе.

Информация о жертвах и разрушениях уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки ВСУ выпустили шесть гранат из гранатомётов АГС и СПГ по территории ДНР.

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