Донецк, 20 августа 2019, 10:40 — REGNUM
Утром 20 августа украинские силовики нанесли массированный удар на донецком направлении. Об этом, как передает официальный сайт Донецкой Народной Республики, сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР.
Так, в 6:00 мск боевики 92-й бригады ВСУ выпустили шесть мин калибра 82 мм со стороны Авдеевки по населённому пункту Спартак. Одновременно с этим, со стороны Песок боевики 56-й бригады ВСУ выпустили по окраинам Донецка 15 мин калибра 120 мм, пять мин калибра 82 мм, а также открыли огонь из вооружения БМП.
Информация о жертвах и разрушениях уточняется.
Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки ВСУ выпустили шесть гранат из гранатомётов АГС и СПГ по территории ДНР.
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