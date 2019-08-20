Джакарта, , 10:29 — REGNUM

Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии выпустило заблаговременное предупреждение о возможности возникновения высоких волн у побережья страны, сообщает информационное агентство Antara.

На основании информации, представленной агентством метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии, в территориальных водах от побережья провинции Бенгкулу до острова Энгано, высота волн будет достигать 4 метров. В то время как в районе Индийского океана к западу от Бенгкулу, ожидается, что высота волн превысит 5 метров.

При этом, по оценкам агентства, в водах Бали, волны поднимутся на высоту до 2 метров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее международный коллектив исследователей зафиксировал рост скорости ветра и высоты волн в Мировом океане.

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