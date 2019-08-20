Дакка, , 10:31 — REGNUM

В столице Бангладеш, городе Дакка произошел мощный пожар, в результате чего сгорело порядка 15 тыс. домов, об этом 18 августа сообщает BBC.

Возгорание началось в одном из беднейших районов города — Калаентике во время празднования Курбан-байрама. В доме, где произошло возгорание, никого не было, поэтому пламя быстро распространилось.

По последней информации, около 15 тыс. жилых помещений сгорело, около 50 тыс. человек остались без крыши над головой. Несколько человек получили ожоги различной степени тяжести, о погибших не сообщается.

Пожарные службы потратили около шести часов на борьбу с пламенем, в настоящее время пожар потушен. Правительство Бангладеш выразило готовность помочь пострадавшим.

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