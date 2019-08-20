Оренбург, , 10:23 — REGNUM

В Переволоцком районе Оренбургской области на автозаправке в ночное время обнаружен девятилетний ребенок. Как выяснилось, девочку забыли, сообщили 20 августа корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

По данным полиции, девочка с братом и отцом возвращалась после летних каникул из Киргизии в Москву. Водитель перевозил в автомобиле «Хонда» шесть пассажиров. Во время остановки на АЗС для заправки машины ребенок отпросился у отца в туалет, водитель об этом не был предупрежден. Вместе с девочкой отлучился и ее 18-летний брат. После заправки автомобиль уехал. Когда машина была на расстоянии 40 км от АЗС отец проснулся и обнаружил отсутствие детей. Пришлось возвращаться на автозаправку.

Мужчине грозит штраф до 500 рублей. Составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».