Село Саранпауль, Югра, , 10:24 — REGNUM

В Югре возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения двух подростков в Берёзовском районе. Полицейские, спасатели и волонтёры ведут поиски детей, которые уехали на моторной лодке удить рыбу и не вернулись, сообщили корреспонденту РЕ в СУ СКР по ХМАО.

Установлено, что 19 августа 2019 года примерно в 10 километрах от села Саранпауль Березовского района на реке была обнаружена пустая лодка с работающим мотором. Владелец лодки пояснил, что утром его 16-летний сын со сверстником на маломерном судне отправились на рыбалку и до настоящего времени домой не вернулись. Дети на связь не выходили.

По факту исчезновения подростков Березовским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по ст.105 УК РФ («Убийство»).

Как пояснила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по ХМАО по взаимодействию со СМИ Алина Еремеевская, основная версия на сегодня, что дети утонули. Уголовное дело возбуждено исключительно с целью расширения полномочий следствия.

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