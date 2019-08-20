Москва, , 10:20 — REGNUM

В Москве задержаны двое вооружённых мужчин. Об этом 20 августа сообщает пресс-службе Росгвардии.

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Подозрительных людей в женских париках и медицинских масках сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии заметили поздно ночью на улице Симоновский Вал. При виде стражей правопорядка неизвестные попытались скрыться, но были задержаны.

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У злоумышленников были обнаружены травматический и сигнальный пистолеты, переделанные под стрельбу боевыми патронами. В настоящее время задержанными занимается полиция.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года на Болотниковской улице в Москве четверо мужчин в черных масках и белых перчатках напали на миллионера. Угрожая предметами, похожими на пистолеты, злоумышленники отобрали у него сумку с 2,5 млн рублей, после чего скрылись на иномарке тёмного цвета. Позднее двое злоумышленников были задержаны.