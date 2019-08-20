Луга , Ленинградская область, , 10:16 — REGNUM

Полиция петербургского региона ведет поиски водителя, который вечером 19 августа совершил наезд на несовершеннолетнюю девочку в Лужском районе Ленобласти. Ребенок погиб на месте, предполагаемый виновник ДТП скрылся.

Смертельный наезд, по данным УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, произошел в понедельник, около 21:15, на 7 км автодороги Городец — Конезерье. Автомобиль Volswagen Passat сбил девочку (2003 года рождения), которая ехала по краю проезжей части.

«По данному факту проводится проверка, ведется розыск виновника ДТП», — сообщили в дорожной полиции.

По данным издания «Фонтанка», автомобиль со следами наезда нашли брошенным в лесу. Автомобиль с 2018 года принадлежит местному жителю, который не менее 10 раз нарушал правила дорожного движения.