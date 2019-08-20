Севастополь, , 10:13 — REGNUM

В Севастополе 18-летнего юношу за убийство матери и бабушки приговорили к девяти с половиной годам лишения свободы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следкома Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю. Отбывать срок он будет в колонии общего режима.

«Поздним вечером 31 января 2019 года у юноши, который находился в состоянии наркотического опьянения, возник конфликт с матерью. Женщина упрекала сына в том, что он ведет неправильный образ жизни, не работает. В ответ сын стал наносить матери удары ножом. Затем он взял в пристройке дома топор и нанес ей удары в область головы. Свидетелем стала бабушка юноши, с которой он также расправился», — отметили в СК.

После совершения преступления, по информации правоохранителей, молодой человек скрылся и был задержан в кратчайшие сроки. Однако, по данным следствия, он успел совершить и другие преступления.

«Следствием также было установлено, что в тот же день юноша возле своего дома вырвал из рук женщины сумку с деньгами и мобильным телефоном. После этого он, разбив окно, проник в гараж к своему дяде и похитил мойку высокого давления, сварочный аппарат и шлифовальную машинку, часть вещей продав, а часть — отдав за долги. Несколькими днями ранее он избил девушку, похитив у неё мобильный телефон с наушниками», — добавили в СК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее возле курортного города Саки в бытовой драке был убит начальник местного отделения МЧС.

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