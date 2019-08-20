Хабаровск, , 10:18 — REGNUM

Из-за паводка закрыт международный пункт пропуска на границе с КНР в Бикинском районе Хабаровского края, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Работа пункта пропуска Покровка — Жаохэ прекращена сегодня в связи с паводком. После спада уровня воды в Уссури работа пункта пропуска будет возобновлена.

Как сообщало ИА REGNUM, обильные ливни ухудшили паводковую ситуацию в ДФО. К Хабаровскому краю 21−22 августа подойдет циклон из Монголии, который добавит дождей и, соответственно. Воды в реки региона.