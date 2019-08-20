Луганск, , 10:11 — REGNUM

Боевики ВСУ продолжают наращивать военный потенциал в зоне проведения карательной операции против Донбасса, сообщили 20 августа в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

«Киевские силовики продолжают наращивать военный потенциал в зоне ООС, в частности, разместив пять БМП недалеко от школы № 24 в районе населённого пункта Попасная, три бронированные разведывательные машины и три БМП в населённом пункте Александрополье», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что украинские военные не только саботируют договорённости касательно разминирования участков в районе населённого пункта Золотое, но и напротив, продолжают беспорядочное минирование территории.

За минувшие сутки обстрелов не зафиксировано, добавили в Народной милиции ЛНР.

Ранее представитель Народной милиции ЛНР заявил, что с начала очередного «перемирия», объявленного 21 июля, ВСУ 29 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего погибла одна мирная жительница ЛНР, ещё семеро человек ранены.

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