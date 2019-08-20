Москва, , 10:02 — REGNUM

Документы Министерства финансов России оказались на свалке. Бумаги ведомства, в том числе и с подписью министра — первого вице-премьера Антона Силуанова были обнаружены на полигоне в Наро-Фоминске Московской области. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

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По предварительной информации, среди мусора также валялись служебные записки с просьбами о компенсации расходов и выплате командировочных, в которых содержатся личные данные сотрудников ведомства.

Как заявили в Минфине, важные документы на свалку попасть не могли, так как работа с бумагами в ведомстве ведётся строго по нормативам. В ведомстве уже запросили объяснения по факту инцидента от подрядной организации, ответственной за вывоз мусора Минфина.

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Как сообщало ИА REGNUM, это не первый случай, когда важные документы оказываются на свалке. Так, буквально неделю назад в Свердловской области недалеко от деревни Шайдурово были найдены документы из полиции, в том числе уголовные дела, постановления и ксерокопии документов. Фотографии самовольной свалки были размещены в сети. Надзорные органы региона организовали по данному факту проверку.

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