Киркук, Ирак, , 10:06 — REGNUM

Вооруженные силы Ирака ликвидировали три укрытия боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом 20 августа сообщает Kurdistan.ru.

Объекты террористов были обнаружены в спорной провинции Киркук, военные нашли здесь взрывчатые вещества, а также боеприпасы.

Власти Киркука призвали Багдад к содействию в укреплении провинции, так как боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) все чаще проявляют здесь свою активность.

Напомним, несмотря на то, что власти Ирака в декабре 2017 года заявили о полной победе над террористами, преступные группировки продолжают свою деятельность, наибольшую опасность они представляют на спорных территориях.