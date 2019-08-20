Москва, , 09:51 — REGNUM

Дорожная авария с участием такси произошла на Рублёвском шоссе в Москве, пострадали три человека. Об этом сообщает 20 августа РЕН ТВ.

ДТП (сс)GDJ

Предположительно, водитель заснул, а автомобиль врезался в дорожное ограждение. Водитель и два его пассажира получили травмы.

Один из пострадавших — гражданин Нигерии. Движение по Рублёвскому шоссе в сторону центра затруднено из-за аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа на юго-западе Москвы произошло ДТП с участием грузовика и служебного автомобиля. Пострадали два сотрудника полиции, один из которых скончался на месте происшествия. По факту гибели полицейского возбуждено уголовное дело.

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