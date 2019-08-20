Соронг, , 09:54 — REGNUM

Правоохранительные органы Индонезии объявили в розыск порядка 250 заключенных, сбежавших из тюрьмы Папуа, об этом 20 августа сообщает Reuters.

Днем ранее здесь начались беспорядки, в результате которых в пенитенциарном заведении начался пожар, поспособствовавший побегу.

Тюрьма, расположенная в городе Соронг, стала предметом для возмущения местного населения. Сотрудников правопорядка обвиняли в жестоком обращении с заключенными.

«После поджогов служебных помещений регионального правительства протестующие направились в тюрьму, стали забрасывать охранников камнями, что спровоцировало заключенных» , — заявил представитель министерства юстиции Индонезии Аде Кусманто.

Напомним, протесты в ряде городов Индонезии, в частности, в городе Соронг, начались после ареста папуасских студентов, обвиненных в неуважении к государственному флагу во время празднования Дня независимости.

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