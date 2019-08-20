Оренбург, , 09:42 — REGNUM

В Оренбургев ночь на 20 августа горели три автомобиля по ул.Транспортной. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по Оренбургской области, предположительная причина пожара — поджог.

Огонь потушили примерно за 20 минут. На место выезжали две спецмашины. Площадь пожара составила шесть квадратных метров.

Напомним, в июле и августе злоумышленники пытались дважды поджечь одну и ту же иномарку. Действия поджигателей зафиксировали видеокамеры.

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