Киев, , 09:46 — REGNUM

В Киеве возле станции метро произошла драка, в которой пострадали три человека. Об этом сообщили 20 августа в пресс-службе национальной полиции Украины.

«Ночью в полицию пришло сообщение, что возле станции метро «Голосеевская» произошла стычка и слышны выстрелы… Правоохранители установили, что между двумя группами лиц произошёл конфликт, во время которого было применено травматическое оружие, после чего правонарушители разбежались», — сказано в сообщении.

В полиции отметили, что в результате инцидента госпитализировали троих мужчин. Полицейские изъяли гильзы и направили их на экспертизу, также был изъят автомобиль Volkswagen, который может иметь отношение к участникам конфликта. Возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве пьяный мужчина обстрелял посетителей кафе. Пострадали три человека. Поводом для конфликта стало то, что мужчину облаяла собака.

Читайте также: Мужчина обстрелял посетителей кафе в Киеве