Киев, 20 августа 2019, 09:46 — REGNUM
В Киеве возле станции метро произошла драка, в которой пострадали три человека. Об этом сообщили 20 августа в пресс-службе национальной полиции Украины.
В полиции отметили, что в результате инцидента госпитализировали троих мужчин. Полицейские изъяли гильзы и направили их на экспертизу, также был изъят автомобиль Volkswagen, который может иметь отношение к участникам конфликта. Возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве пьяный мужчина обстрелял посетителей кафе. Пострадали три человека. Поводом для конфликта стало то, что мужчину облаяла собака.
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