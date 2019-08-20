Чэнду, Китай, , 09:36 — REGNUM

По меньшей мере один пожарный погиб и еще трое пропали без вести после множественного схода оползней в уезде Вэньчуань провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает 20 августа агентство Синьхуа.

Оползни были вызваны непрекращающимися дождями, которые также отрезали подачу электроэнергии и связи в уездах Шаньцзян, Шуйму и Иньсин, в то время как дороги, связывающие Вэньчуань со столицей провинции Сычуань городом Чэнду и с уездом Лисянь, были отрезаны.

По данным спасателей, двое пожарных пропали без вести во время осуществления поисково-спасательной операции. Еще один погиб, в то время как еще один получает лечение в больнице.

Оползень повредил водные пути города Улун, и еще один человек пропал в связи с его сходом без вести. Два человека пропали и еще трое оказались в ловушке в производственной зоне гидроэлектрической дамбы, которая была затоплена водой, сообщили спасатели провинции Сычуань.

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