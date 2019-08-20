Ачинск, Красноярский край, , 09:36 — REGNUM

Энергетики компании «Россети Сибирь» известили о завершении восстановительных работ на воздушных линиях в Афинском районе Красноярского края, где на складе военной части произошли взрывы снарядов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Деревянный столб ЛЭП

«Аварийно-восстановительные работы на пяти километрах повреждённых воздушных линий электропередачи 110 киловольт (кВ) «Назаровская ГРЭС — ТЭЦ АГК» энергетики смогли начать только 13 августа после полной очистки территории от снарядов и их остатков», — отмечается в пресс-релизе.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о взрывах в районе войсковой части близ деревни Каменка Ачинского района Красноярского края стало известно 9 августа 2019 года. На месте погиб один человек, ещё шестеро были доставлены в больницы. Девятого августа во время работ по разминированию и уничтожению боеприпасов подрывы произошли вновь. Всего из-за серии взрывов пострадали 40 человек.

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