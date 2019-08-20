Хабаровск, , 09:27 — REGNUM

К концу текущей недели к Хабаровску подойдет пятая волна паводка, которая вызвана дождевыми притоками из рек Сунгари, Буреи и Уссур, сообщает 20 августа пресс-служба краевого правительства.

«Отметки воды у краевой столицы могут составить 630−680 см», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при сильном ветре может образоваться нагонная волна, которая будет перехлестывать через край набережной.

Как сообщало ИА REGNUM, на набережной Хабаровска разворачивают водоналивную дамбу, которая должна защитить город от затопления во время подхода гребня амурского паводка. Длина временной водоналивной дамбы 840 метров, высота 80 см. Вода начнет топить набережную при уровне Амура у города в 637 см.

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