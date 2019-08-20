Санкт-Петербург, , 09:20 — REGNUM

Автомобиль Mercedes, принадлежащий полиции, совершил столкновение со стеной дома №3 на Невском проспекте утром 20 августа. Об этом сообщили очевидцы.

«ГАИ на Мерседесе въехали в стену при заходе на Невский. На месте работает эвакуатор ГИБДД», — написали горожане в соцсети.

Судя по фото, аварийный автомобиль огорожен пластиковыми столбиками. Рядом находится сотрудник полиции.

Напомним, что из-за участившихся ДТП с выездом на тротуар на Невском проспекте дорожная полиция предложила огородить тротуары на Невском. Однако власти города пока не поддержали эту идею.

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