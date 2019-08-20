Екатеринбург, , 09:35 — REGNUM

В екатеринбургском аэропорту «Кольцово» не пропустили через авиаграницу более 1 млн 700 тысяч рублей, которые не стали декларировать. Об этом сообщили в пресс-службе таможни «Кольцово».

Внушительную сумму вёз в своём чемодане пассажир рейса Екатеринбург — Баку. По словам мужчины, он даже не знал, что такую сумму надо декларировать.

В итоге пассажиру отдали сумму, в эквиваленте равную 10 тысячам долларов, а остальную часть — более 1 млн рублей — изъяли. На пассажира возбуждено административное дело, нарушителю грозит штраф — от одной второй до двукратного размера суммы.

Таможенники напоминают, что сумму выше десяти тысяч долларов нужно декларировать, никаких пошлин за это не взимается.

Напомним, ранее на таможне Кольцово изъяли более девяти килограммов омоложивающих кремов. Их хотели вывезти в Пекин.

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