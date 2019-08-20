Пятигорск, Ставропольский край, , 09:09 — REGNUM

Трагедией завершился отдых жительницы города Пятигорска и двух её малолетних сыновей на берегу реки Подкумок. Один из мальчиков утонул, второй госпитализирован, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МЧС Ставропольского края.

Происшествие случилось накануне, 19 августа, около 15:00. Дети двух и трёх лет упали в воду, а когда находившиеся рядом люди вытащили малышей, старший из них уже не подавал признаков жизни. Спасенный мальчик находится сейчас в городской больнице Пятигорска.

Обстоятельство произошедшего выясняют следователи, организована доследственная проверка, сообщили в пресс-службе СКР по Ставропольскому краю.

«В настоящее время следователь осмотрел место происшествия, назначил судебно-медицинскую экспертизу, опросил мать мальчика и очевидцев. Процессуальное решение будет принято после проведения всех необходимых проверочных мероприятий», — отметили в правоохранительном ведомстве.

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